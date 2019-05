Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 10.27% 30.81 -23.12% RALLYE -40.66% 4.505 -15.65%

Casino bondit de 9,41% à 30,57 euros sur la place de Paris et prend la première place du SRD et du SBF 120, au lendemain de l’annonce par sa maison mère Rallye (-30,92% à 5,25 euros) de l’obtention d’une procédure de sauvegarde lui permettant de suspendre le remboursement de sa dette et de négocier avec ses créanciers. Cette procédure ne concerne pas le distributeur et n'affecte pas ses dettes bancaires ou obligataires, ou encore ses ressources financières actuellement disponibles.Outre Rallye, la procédure de sauvegarde concerne ses filiales Cobivia et HMB, ainsi que ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris." Dans un contexte persistant d'attaques spéculatives et massives dont les titres du groupe font l'objet, les sociétés en sauvegarde entendent assurer dans le cadre de ces procédures l'intégrité du groupe et consolider leur situation financière dans un environnement stabilisé ", a expliqué Rallye dans un communiqué.Au 31 décembre 2018, les dettes financières nettes de Rallye, Foncière Euris, Finatis, et Euris sont respectivement de 2,899 milliards d'euros, 180 millions d'euros, 104 millions d'euros et 112 millions d'euros.En vertu de cet arrangement, les entreprises chercheront à se restructurer sous la supervision d'un tribunal de commerce.La relation entre une partie de la dette de Rallye et le cours de l'action Casino avait rendu le distributeur vulnérable. La maison mère s'est en effet endettée en mettant en gage des actions Casino. Plus celles-ci baissaient et plus Rallye devait nantir d'avantage d'actions. Or il indiqué hier avoir nanti la quasi-totalité de ses titres du distributeur. Rallye étant placé sous la procédure de sauvegarde, ce lien a été temporairement rompu hier.Toutefois, certaines incertitudes demeurent, sur le plus long terme. La maison mère de Casino devra faire approuver son plan par un juge et devra donc fournir des preuves convaincantes qu'elle dispose des ressources pour payer sa dette au cours des prochaines années." Dans le cas contraire, une procédure d'insolvabilité ou une liquidation judiciaire serait ouverte. Il est donc prématuré, à notre avis, de supposer que les problèmes d'endettement et de liquidité de Rallye sont maintenant terminés ", a commenté Deutsche Bank.Bernstein précise qu'il existe essentiellement deux procédures en France pour faire face aux difficultés financières, à savoir la procédure de sauvegarde et la procédure de recouvrement, dite redressement judiciaire.Selon ce dernier, le fait que Jean-Charles Naouri ait réussi à convaincre les tribunaux que Rallye, Fonciere Euris et Finatis sont toujours solvables est une première victoire pour lui.Néanmoins, " toutes ces entités sont insolvables et ont une valeur comptable négative ", estime le bureau d'analyses. L'entreprise manque de liquidités et la valeur de ses actifs est bien inférieure à la valeur de sa dette.Il indique notamment que les procédures de recouvrement sont plus strictes."Les administrateurs du tribunal des faillites reprennent la gestion de l'entreprise et peuvent imposer un plan et un calendrier, qui permettent une répartition plus rapide et plus équitable des actifs entre les créanciers et qui sont plus susceptibles de déboucher rapidement sur un échange dette contre actions".