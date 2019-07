Casino Guichard Perrachon : Le conseil d'administration de Casino prend position sur le projet d'offre publique d'achat de GPA sur Éxito  

Paris, le 25 juillet 2019,

Le 24 juillet 2019, dans le cadre d’un projet de simplification de la structure du Groupe Casino en Amérique Latine, le conseil d’administration de Casino a approuvé la décision :

d’apporter la participation de 55,3% détenue dans Éxito à l’offre publique d’achat de GPA ; et

d’offrir à Éxito de lui acheter, immédiatement après le règlement-livraison de l’offre publique d’achat de GPA, la participation qu’Éxito détient dans GPA au travers de la société française Segisor (elle-même détentrice de 99,9% des droits de vote et de 37,3% des intérêts économiques dans GPA), pour un prix déterminé à partir d’une valeur de 109BRL par action GPA.

Ce prix représente une prime de 24% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse de GPA sur les trois derniers mois précédant le 27 juin 2019, date à laquelle la possibilité qu’une offre publique d’achat de GPA soit lancée a été publiquement annoncée.

Ce même jour, Casino prend acte de la décision prise par le conseil d’administration de GPA de lancer, par l’intermédiaire d’une filiale détenue à 100%, une offre publique d’achat en numéraire visant la totalité du capital d’Éxito pour un prix de 18.000COP par action.

Ce prix représente une prime de 26% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse d’Éxito sur les trois derniers mois précédant le 27 juin 2019.

Le dépôt par GPA de son offre publique auprès de l’autorité boursière colombienne (SFC) interviendra après que, le cas échéant, Éxito aura approuvé, conformément à la législation en vigueur, les accords conférant à Casino un contrôle exclusif sur Segisor et lui permettant d’acheter la participation d’Éxito dans Segisor immédiatement après le règlement-livraison de l’offre publique.

Ce projet de simplification prévoit également l’admission des actions de GPA sur le compartiment B3 de la bourse du Novo Mercado, après conversion des actions de préférence (PN) en actions ordinaires (ON) à un ratio de 1:1, ce qui mettra fin à l’existence de deux catégories d’actions GPA et donnera à GPA l’accès à une base élargie d’investisseurs internationaux.

Après la réalisation de l’offre publique de GPA et l’acquisition par Casino de la participation d’Éxito dans Segisor, Casino détiendrait 41,4% de GPA, laquelle deviendrait elle-même l’actionnaire de contrôle d’Éxito et de ses filiales en Uruguay et en Argentine.

L’offre d’acquisition faite par Casino à Éxito sera soumise à l’examen du comité d’audit d’Éxito.

Ces opérations restent soumises aux autorisations dont elles doivent faire l’objet de la part des différents organes de gouvernance concernés.





CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme

une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes.

De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.

Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.

Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Pièce jointe