Casino Guichard Perrachon : Le groupe Casino a signé un accord avec LDC en vue de la cession du site de fabrication de Luché Tradition Volailles

Information presse

Le 9 octobre 2019

Le groupe Casino a signé un accord avec LDC en vue de la cession du site de

fabrication de Luché Tradition Volailles

Luché Tradition Volailles (LTV) est un outil industriel spécialisé dans le conditionnement de volailles et la fabrication de produits élaborés crus en ultra-frais à base de volaille. Ce site de fabrication a été acquis par le groupe Casino en 2015, qui a investi depuis dans un plan de modernisation important pour développer des gammes de produits sans traitement antibiotique et issus d'une nouvelle filière bio. Le site est implanté à Luché-Pringé, près du Mans et compte 131 salariés.

Le groupe LDC est un groupe familial actif sur le marché français de la volaille et des plats préparés. En 2018, il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 Mds€ avec 86 sites industriels répartis sur la France et l'Europe (Hongrie et Pologne) et emploie plus de 21 800 personnes. Son chiffre d'affaires s'appuie à la fois sur ses marques -telles que Loué, le Gaulois, Maitre Coq ou Marie- et sur ses activités à marques de distributeurs. Son siège social est implanté à Sablé sur Sarthe. Il est un partenaire historique du groupe Casino depuis 1970.

Cette opération permettra aux deux groupes d'unir leurs moyens pour consolider la filière volaille française de qualité, respectant les meilleures exigences en matière de bien-être animal et permettant d'innover avec des produits et des emballages plus respectueux de l'environnement.

Ce rapprochement permettra également au site de Luché Tradition Volailles de bénéficier de l'expertise industrielle d'un des leaders français de la volaille et de sa volonté stratégique de développement sur les segments de marché les plus dynamiques de la GMS et de la Restauration.

L'opération, une fois finalisée, prévoit la poursuite de l'intégralité des contrats de travail des collaborateurs du site de Luché Tradition Volaille.

La finalisation de la transaction devrait intervenir dans les prochaines semaines, après consultation des instances représentatives du personnel de Luché Tradition Volailles notamment.