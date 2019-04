Casino Guichard Perrachon : Le groupe Casino annonce l'extension de son partenariat avec Amazon

Le groupe Casino annonce l'extension de son partenariat avec Amazon

PARIS - 23 avril 2019 - Le groupe Casino annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec Amazon.

Fort de la réussite du partenariat commercial entre Monoprix et Amazon lancé en septembre 2018 et mettant à disposition des membres Amazon Prime résidant à Paris des produits sélectionnés par Monoprix, le groupe Casino renforce son partenariat avec Amazon pour faciliter la vie quotidienne des clients et leur apporter de nouveaux services. Le partenariat entre le groupe Casino et Amazon s'articule autour des initiatives suivantes :

ØDes consignes Amazon Lockers seront installées dans 1 000 magasins du groupe Casino. Amazon et le groupe Casino vont travailler ensemble pour permettre aux clients de récupérer leurs colis Amazon dans des Amazon Lockers installés dans 1 000 magasins du groupe Casino, au sein de neuf enseignes différentes (Monoprix, Monop', Géant, Hyper Casino, Casino Supermarché, Leader Price, Casino shop, Vival et Spar), d'ici la fin de l'année.

ØLes produits de marque Casino seront disponibles sur Amazon. Les clients d'Amazon vont pouvoir accéder directement sur amazon.fr et l'application mobile d'Amazon à une sélection pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de produits dans différentes gammes : essentiels (Casino), frais, premium (Casino Délices), bio (Casino Bio) et vin (Club des sommeliers). De cette manière, le groupe Casino poursuit sa stratégie digitale en ajoutant un nouveau canal de distribution pour ses produits de marque propre.

ØAmazon et Monoprix vont étendre leur partenariat relatif à Prime Now au-delà de la région parisienne. Une sélection de produits Monoprix sera mise à disposition des clients Prime Now dans de nouvelles grandes villes françaises d'ici douze mois. Les membres Amazon Prime bénéficieront d'une livraison gratuite à l'adresse de leur choix en moins de deux heures sur une sélection de produits Monoprix.

«Avec ce nouveau partenariat, nous pourrons offrir au plus grand nombre de clients les meilleurs produits et services quand et où ils le souhaitent. Cette annonce illustre une nouvelle étape dans le renforcement de la stratégie omnicanale du groupe Casino pour être toujours un peu plus au cœur de la vie des consommateurs », souligne Jean-CharlesNaouri, Président directeur général du groupe Casino.