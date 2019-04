Casino Guichard Perrachon : Les offres de voyages en train OUI.sncf disponibles sur Cdiscount Voyages

Après avoir indiqué les dates de voyage souhaitées, les lieux de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de voyageurs, le client clique sur « Rechercher » et retrouve toutes les propositions de voyages sur OUI.sncf où il peut finaliser et payer sa commande de billets de train.

«Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Cdiscount, autre champion du e-commerce français pour rendre le train le plus accessible possible. Nous voulons ainsi permettre aux internautes de retrouver l'expérience OUI.sncf au-delà de nos propres canaux lorsqu'ils réalisent une recherche de voyage », commente Julien Nicolas, directeur général adjoint de OUI.sncf.

Dans le cadre de sa stratégie d'ouverture et en cohérence avec la promesse de la marque « simple comme partir », OUI.sncf annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Cdiscount qui élargit ainsi son offre voyage. Après l'avion et l'hébergement lancés en mai 2018, Cdiscount Voyages permettra désormais aux 20 millions de visiteurs uniques mensuels de Cdiscount d'accéder aux offres de voyage en train OUI.sncf.

OUI.sncf et Cdiscount annoncent la signature d'un partenariat stratégique qui va permettre à OUI.sncf de poursuivre son ouverture à de nouveaux canaux de distribution et à Cdiscount d'enrichir son offre voyage.

A propos de Cdiscount :

Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader français du e-commerce non alimentaire, le site réalise un volume d'affaire de plus de 3,6 milliards d'euros en 2018, incluant sa marketplace qui connaît une croissance soutenue avec plus de 10.000 commerçants partenaires. Il a pour vocation la démocratisation des produits et des services du quotidien afin de les rendre accessibles à tous, en s'appuyant sur ses valeurs la proximité et l'audace.

A propos de OUI.sncf :

OUI.sncf, le nouveau nom de Voyages-sncf.com depuis le 7 décembre 2017, est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la distribution du train et de la destination France avec 4,6 milliards d'euros de volume d'affaires et 99 millions de billets vendus en 2017. OUI.sncf, levier stratégique du projet e-voyageurs SNCF, qui ouvre l'ère des plateformes au sein de SNCF, est la pierre angulaire de l'innovation au sein de la "OUI Family" (TGV INOUI, OUIGO, OUIBUS, OUI.sncf). OUI.sncf propose plusieurs offres de transporteurs tels que TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS, TER, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; trois compagnies de bus, 400 compagnies aériennes ; 500 000 offres d'hôtels référencés ; plus de 5 000 offres de séjours au ski ; 30 loueurs de voitures, etc. OUI.sncf emploie plus de 1 250 personnes dont deux tiers dédiés aux marchés français et européens.

Pour plus d'informations : https://www.oui.sncf/

