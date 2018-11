Casino Guichard Perrachon : MONOPRIX présente ses marques invitées de 2019

En plus de ses collections propres, MONOPRIX engage chaque année avec succès des collaborations.

Anaïs Lerévérend présente le futur programme dans Fashion Network : pour le printemps-été prochain, c’est à nouveau le mariage qui sera le thème d’entrée. Suivront ensuite la mode de l’enfant à l’adulte puis la décoration.

La créatrice de robes de mariée Laure de Sagazan exposera à partir du 14 février. Une grande capsule regroupera des éléments tournant autour d’un mariage champêtre et d’une seule robe pour le grand jour : des robes habillées et légères pour les invités, des vêtements pour enfants, de la décoration, de la vaisselle, etc.

La traditionnelle capsule mariage de MONOPRIX sera donc respectée une nouvelle fois.

Fin mars, la marque new-yorkaise pour enfants ŒUF sera présente dans les rayons avec un mix de mode et de décoration et du bébé à l’enfant. C’est une griffe fondée par la française Sophie Demenge et son époux américain Michael Ryan. L’esprit ludique et animalier sera mis en avant.

Une autre marque américaine viendra ensuite fin avril : PATCH NYC. Cette griffe d’art de vivre avait déjà collaboré avec l’enseigne en 2016.

Prêt-à-porter, décoration et vaisselle seront présentés. L’inspiration se réfèrera à des motifs safari-baroque.

En mai, l’esprit camping sera mis à l’honneur avec une collaboration associant la maison de design utilitaire PERIGOT et INES de la FRESSANGE. Seront présentées une collection complète de pièces d’extérieur, du linge, des objets et gadgets.

En fin juin, une capsule sera consacrée à NOO, marque de lingerie et de maillots de bain.

Les créateurs de la marque Anaïs Laurent et Elisa Regnier Vigouroux proposeront une vingtaine de modèles, riches en couleur, répartis entre maillot et beach-wear.

MONOPRIX est une marque de CASINO GUICHARD. L’action est en baisse de -17% sur an. CASINO distribue un dividende de 3,9% au printemps (1,56 € par action le 22/05/2018).