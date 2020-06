Casino Guichard Perrachon : Monoprix et le Marché International de Rungis lancent un partenariat ambitieux pour approvisionner les Franciliens en produits frais et locaux et soutenir l'excellence agricole française

Information presse

Le 28 mai 2020

Monoprix et le Marché International de Rungis lancent un partenariat ambitieux pour approvisionner les Franciliens en produits frais et locaux et soutenir l'excellence agricole française

Avec la crise sanitaire actuelle, l'évolution des habitudes de consommation s'accélère. Les Français, et en particulier les Franciliens, affirment encore davantage leurs choix en faveur d'un approvisionnement local. En parallèle, de nouveaux modes de collaboration et d'entraide se mettent en place entre l'ensemble des acteurs de la chaîne : agriculteurs, producteurs, grossistes et commerçants. Il convient en effet de fournir à la population des produits de qualité, mais aussi de soutenir l'excellence des productions et le patrimoine français.

En s'associant au Marché International de Rungis - plus grand marché de produits frais au monde -, Monoprix - leader du commerce de centre-ville - renforce ainsi sa stratégie visant à s'affirmer comme le meilleur commerçant de produits frais, en proposant à ses clients de Paris et des Hauts-de-Seine une offre d'une qualité et d'une fraîcheur irréprochables.

Ce partenariat recouvre deux collaborations concrètes :

1. Une offre locale de fruits et légumes soutenue par une signalétique dédiée en magasin :

o Neuf magasins Monoprix parisiens sont d'ores et déjà approvisionnés quotidiennement en fruits et légumes (pour la plupart cueillis la veille) achetés sur le Carreau des Producteurs, le pavillon dédié à la production francilienne du Marché de Rungis. Une quarantaine le seront d'ici début juin. En rayon, les clients reconnaîtront ces produits grâce à une labellisation dédiée « En direct des producteurs locaux », gage de qualité et d'un circuit court.

.

2. Un sourcing hexagonal de qualité renforcé auprès des grossistes de Rungis :

o Dans une logique de soutien à l'excellence agricole nationale, Monoprix a renforcé sa collaboration avec 25 grossistes du Marché de Rungis, au travers d'une stratégie d'achat centrée sur le local et l'origine France. Celle-ci couvre bien sûr les fruits et légumes, mais également les poissons, viandes et fromages. Cette offre est disponible en magasin et sur monoprix.fr

« Grâce à ce partenariat avec le Marché International de Rungis, nous réaffirmons notre volonté de soutenir l'approvisionnement local et national au service d'une alimentation toujours plus responsable. Nos clients sont particulièrement attentifs à leur consommation et nous souhaitons continuer à les accompagner concrètement au quotidien», déclare Jean-Paul MOCHET, Président de Monoprix.

« La Semmaris a créé justement le Carreau des Producteurs d'Ile de France pour valoriser les produits franciliens et inciter les acheteurs à se fournir en produits locaux, frais et de grande qualité. Nous sommes aujourd'hui très heureux de nouer ce partenariat avec Monoprix qui participera à la

promotion de ces produits auprès des consommateurs franciliens », déclare Stéphane LAYANI, Président-directeur général du Marché International de Rungis.

A propos de Monoprix

Monoprix est une enseigne du GROUPE CASINO. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France, ses 21 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats d'enseigne - Monoprix, monop' et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza. En 2019, le groupe réalise 5 milliards d'euros d'activités. Première enseigne généraliste à référencer un produit bio en 1990, Monoprix n'a cessé d'amplifier sa stratégie au service d'une alimentation plus responsable. Aujourd'hui, l'enseigne propose une offre très large de près de 700 références alimentaires responsables (bio, équitable ou pêche responsable).

Pour plus d'informations, entreprise.monoprix.fr

A propos du Marché International de Rungis:

Le Marché International de Rungis, d'une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de l'alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du maintien du commerce de détail spécialisé et de l'animation des centres villes. 1209 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 9,4 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l'aménagement, l'exploitation, la commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis.

Pour plus d'informations, www.rungisinternational.com

A propos du Carreau des Producteurs de Rungis

Référence mondiale du bien-manger, le Marché International de Rungis ne cesse d'innover pour répondre aux grandes tendances de consommation. Dans une volonté de valoriser la production locale, le Carreau des Producteurs, une halle dédiée à la production maraîchère francilienne, y a été créée dès 2004. Aujourd'hui, ce sont ainsi plus de 80 agriculteurs qui proposent directement le fruit de leur travail sur cet espace de près de 3500m2. Au sein de ce Carreau, un espace de 120 m2, dit « le Comptoir », propose en plus aux acheteurs de s'approvisionner en produits franciliens transformés. Plus de 400 références y sont présentes toute l'année pour permettre aux acheteurs de bénéficier d'une offre diversifiée en hiver, à une époque de l'année où les fruits et légumes frais sont moins abondants qu'au printemps et en été. Le Comptoir a été élaboré avec la Direction Régionale Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRIAAF), la Chambre régionale d'agriculture, Île-de-France Terre de saveurs (ex-Cervia) et la SEMMARIS.

