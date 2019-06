Casino Guichard Perrachon : Monoprix récompensée par CIWF pour son engagement à respecter le Better Chicken Commitment en faveur du bien-être des poulets de chair

L'appel a été créé avec des objectifs et des conditions clairs :

Dès le choix des espèces, il est impératif de sélectionner des poulets à croissance plus lente qui pourront grandir de façon harmonieuse. Plus robustes, ces poulets réduiront les risques de maladies cardiovasculaires, de problèmes de motricité ou encore de sensibilité aux maladies et nécessiteront donc moins de soins vétérinaires.

Les poulets grandiront ensuite dans des conditions favorisant les comportements naturels : les élevages sont moins denses qu'en conditions conventionnelles (maximum 30 kg/m 2 ), la lumière naturelle est privilégiée, les oiseaux ont accès à des perchoirs et peuvent picorer. Aucune cage ou système à étage n'est autorisé.

), la lumière naturelle est privilégiée, les oiseaux ont accès à des perchoirs et peuvent picorer. Aucune cage ou système à étage n'est autorisé. Enfin, l'abattage doit être réalisé sans cruauté.

Pour une transparence maximale, les élevages engagés font l'objet, chaque année, d'un audit externe attestant du strict respect de ces critères.

MONOPRIX, UN ENGAGEMENT CROISSANT POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Depuis plusieurs années, Monoprix s'illustre en prenant des engagements forts pour la défense du bien-être animal. Depuis 2014, Monoprix s'assure de la traçabilité de son lait via la sélection de fermes françaises engagées en matière de bien-être des vaches laitières qui ont toutes accès au pâturage 3 à 6 mois dans l'année. Dès 2016, Monoprix a retiré de tous ses rayons les œufs issus d'élevage en cages.

Puis en 2018, l'enseigne a déployé au niveau national les œufs bio de la marque PouleHouse,

l'œuf qui ne tue pas la poule ». Dans le même temps, ce sont les poulets de rôtisserie qui ont bénéficié d'un cahier des charges exemplaire. Ces poulets sont désormais originaires du Sud-Ouest, 100% bio, garantit alimentés sans OGM (<0,9%) et élevés sans traitement antibiotique, 81 jours au minium en plein air*. Sur la mode, après la suppression de l'angora en 2016, le mohair sera supprimé de toutes les collections Monoprix dès l'année prochaine.

*Conformément au mode de production biologique

A propos de Monoprix

Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à travers 3 formats d'enseigne (Monoprix, monop' et Naturalia). Monoprix opère environ 800 magasins, compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2018, 5 milliards d'euros d'activités. Pionnier de la livraison à domicile développée par l'enseigne dès 1990, Monoprix réalise aujourd'hui plus de 3 millions de livraisons par an, dans plus de 150 villes en France. Après avoir créé le Click & Collect il y a plus de 3 ans, la marque innove pour toujours plus de service clients avec le Lâcher de chariot en magasin (puis livraison et paiement à domicile), 'Shop1h' (livraison à pied en moins d'1 heure), 'Shop & Give' (don alimentaire et recyclage d'ampoules et piles à domicile), Coupe- File (paiement sur smartphone sans passage en caisse), liste de courses intelligente... Le plaisir des courses sans la contrainte. Pour plus d'informations, www.entreprise.monoprix.fr

CONTACTS PRESSE :

Monoprix - Caroline Banoun-Favrielcbanounfavriel@monoprix.fr -01 78 99 81 57

Thomas Marko & Associés - Sylvain Camus monoprix.corporate@tmarkoagency.com- Port. : 06 12 16 38 60