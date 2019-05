Casino Guichard Perrachon : Moody's dégrade à son tour la note de Casino

PARIS, 31 mai (Reuters) - Moody's Investors Service a abaissé à son tour vendredi sa note de crédit du distributeur Casino, la restructuration de la dette de son principal actionnaire Rallye suscitant des incertitudes supplémentaires en ces temps difficiles pour le secteur.

L'agence de notation a abaissé à B1, contre Ba3, sa note de la dette long terme corporate de Casino, et maintenu sa perspective à "négative".

"Nous estimons que la restructuration de la dette du principal actionnaire de Casino et de ses sociétés holding de contrôle crée des incertitudes supplémentaires à un moment où les conditions de marché dans le retail en France restent extrêmement difficiles, et qu'elle augmente le risque d'exécution pour le désendettement de Casino", explique Vincent Gusdorf, vice-président de Moody's et principal analyste suivant Casino.

Standard & Poor's a déjà abaissé fin avril, puis fin mai, la note de crédit à long terme de Casino, désormais à "B" avec surveillance négative, s'inquiétant en particulier de l'éventualité de compensations à l'avantage des créanciers de Rallye en contrepartie d'une renégociation de la dette. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 3.02% 34.07 -9.00% RALLYE -3.20% 4.08 -53.22%