Casino Guichard Perrachon : Nomination de Jean Paul Mochet comme Président de Monoprix

25 juin 2019

NOMINATION DE JEAN PAUL MOCHET COMME PRESIDENT DE MONOPRIX

Après trois années passées au sein du Groupe Casino, Régis SCHULTZ , président de Monoprix, a souhaité poursuivre de nouveaux projets professionnels à l'international.

Jean-Paul MOCHET est nommé Président de Monoprix. Il conserve en parallèle ses fonctions de Président de Franprix. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du lundi 15 juillet.

A propos du Groupe Casino

Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et Océan indien) grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 38 milliards d'euros en 2017. En France, le Groupe a mis en œuvre avec succès son modèle multiformat, multimarque et multicanal en s'appuyant sur son vaste réseau d'hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar, Leader Price Express) et sur le leader français du e-commerce Cdiscount. Le Groupe est présent notamment en Amérique Latine : N°1 au Brésil avec GPA et Via Varejo et en Colombie avec Grupo Éxito. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le Groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain. www.groupe-casino.fr.