Casino Guichard-Perrachon : Nouvelles secousses avant les ventes trimestrielles

L'accalmie aura été de courte durée pour Jean-Charles Naouri. Son groupe avait desserré l'étau pendant quelques semaines en annonçant plusieurs cessions et opérations capitalistiques allant dans le sens d'un désendettement. Il avait même repoussé à grands bruits une approche de Carrefour Selon ' Challenges ', l'avocate Sophie Vermeille, présentée comme une "lanceuse d'alerte", est en train de battre le rappel des autorités françaises pour qu'elles enquêtent sur les comptes du groupe. Dans un message envoyé à l'autorité de supervision des commissaires aux comptes, elle met en cause les auditeurs de Rallye pour avoir validé le maintien d'une valorisation de 80,30 EUR par action Casino dans les comptes du holding, alors que le titre navigue sous les 40 EUR actuellement. Or les titres Casino servent de base au calcul des fonds propres de Rallye, qui sont eux-mêmes utilisés pour déterminer les ratios en-deçà desquels les banques créancières seraient en droit de couper les vivres du holding. L'avocate aurait saisi l'AMF de la question.