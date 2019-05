28 mai (Reuters) - Casino Sa a annoncé mardi dans un communiqué :

* S&P ABAISSE LA NOTATION À "B" ET LA PLACE SOUS SURVEILLANCE NÉGATIVE APRÈS LE PLACEMENT SOUS SAUVEGARDE DE SA MAISON-MÈRE RALLYE.

* S&P ESTIME QUE LA PROCÉDURE CRÉE UN RISQUE POUR CASINO ET SES CRÉANCIERS ET SOULÈVE DES INTERROGATIONS QUANT À LA FIABILITÉ DES STANDARDS DU GROUPE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 3.58% 32.43 -13.84% RALLYE 24.44% 3.87 -65.48%