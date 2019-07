Casino Guichard Perrachon : Saint-Etienne Métropole annonce, aux côtés de la STAS et avec ses partenaires GreenYellow et Energie Partagée, son projet inédit de solarisation de son patrimoine immobilier, premier en France par son ampleur

Dans le cadre de ce projet, plus de 150 bâtiments publics sont concernés, offrant un potentiel de 150 000 à 200 000 m2 de surface à couvrir, soit l'équivalent de 20 à 27 terrains de football. Parmi eux figurent des sites emblématiques de la Métropole, comme le Musée d'Art Moderne, l'Opéra, Novaciéries, qui accueilleront des panneaux photovoltaïques sur leurs toits, ainsi que le stade Geoffroy Guichard, dont une partie du parking sera solarisé. Le projet prévoit également la solarisation d'une trentaine de bâtiments scolaires (écoles, collèges, lycées) et de près d'une dizaine d'équipements sportifs.

Saint-Etienne Métropole, de même que la STAS et que ses partenaires GreenYellow et Energie Partagée, ont annoncé officiellement vendredi le lancement de la solarisation du patrimoine immobilier de Saint-Etienne Métropole. C'est un projet d'ampleur inédite, visant à accompagner la transition énergétique de la Métropole.

Énergie Partagée et ses partenaires, spécialistes de la participation des citoyens et des collectivités à la transition énergétique, a remporté le lot « Grande Toitures ».

Saint-Etienne Métropole a annoncé, aux côtés de la STAS et avec ses partenaires GreenYellow et Energie Partagée, son projet inédit de solarisation de son patrimoine immobilier, premier en France par son ampleur

Avec cette opération, GreenYellow, leader de l'autoconsommation en France et opérateur photovoltaïque numéro 1 sur les ERP (établissements recevant du public), poursuit sa mission d'accélérateur de transition énergétique pour les collectivités et les entreprises, avec le concours de sa coentreprise RéservoirSun, créée avec Engie en octobre dernier.

Dans le cadre de ce projet, Saint Etienne Métropole sera accompagné par ses partenaires, dont GreenYellow, filiale énergie du groupe Casino, 1er distributeur à s'être lancé dans les solutions d'énergie. GreenYellow a remporté 4 des 5 lots du projet (autoconsommation, petites toitures, ombrières et Novaciéries) et Energie Partagée s'est vu confier le lot des grandes toitures.

Fidèle aux exigences et aux expertises de notre groupe, TRANSDEV - premier opérateur européen de la mobilité zéro émission - la STAS est fière de mener à bien ce projet de solarisation et d'agir en faveur de la politique de "Territoire à énergie positive" menée par

Cet ambitieux projet de solarisation du patrimoine s'inscrit dans la politique menée depuis 2014 par Saint- Etienne Métropole en matière de développement durable et représente une évolution majeure en termes de transition énergétique. A travers ce projet, inédit en France, notre métropole démontre, une fois de plus, sa capacité à évoluer, à innover et à se transformer

Ce projet s'inscrit dans le cadre des ambitions de la métropole en matière de transition énergétique, avec l'objectif de rendre le territoire autonome en énergie à horizon 2050. Dans ce contexte, la collectivité s'est engagée à diviser par deux les consommations d'énergie et à multiplier par six la production d'énergies renouvelables.

Ce projet de solarisation du patrimoine de la métropole sera l'occasion d'innover en faisant participer activement les habitants à l'enjeu de la transition énergétique, par le biais d'une animation territoriale dédiée.

Pour mener à bien cette mission, Energie Partagée, sélectionné pour son savoir-faire et son expérience d'implication des acteurs territoriaux dans le développement des énergies renouvelables, sera accompagné d'Enercoop Rhône-Alpes, de CoopaWatt et d'Ingelyo.

Les habitants de Saint-Etienne Métropole auront la possibilité de participer activement à ce projet inédit en France, notamment en s'implicant dans la gouvernance des divers projets développés.

Il résulte de cette démarche de participation citoyenne une meilleure compréhension et appropriation des enjeux et des décisions indispensables à une transition énergétique durable.

Pour Sylvain Gombert, d'Énergie Partagée : « Nombreux sont les habitants de la métropole à vouloir voir se développer les énergies renouvelables sur leur territoire et être prêts à s'y engager. Énergie Partagée et ses partenaires leur donneront la parole et les moyens de participer directement au pilotage de ces toitures, voire à engager une dynamique locale permettant de réaliser d'autres projets ! ».

A propos de la STAS

La STAS, filiale du Groupe TRANSDEV, est un acteur à part entière des démarches environnementales engagées au niveau local et national. La traction électrique (tramways et trolleys) contribue largement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants. Ainsi, chaque année, 3 481 tonnes de co2 sont évitées par la traction électrique représentant une économie de près de 6 millions de litres de gazole en 5 ans.

A propos de GreenYellow :

Créé en 2007, GreenYellow est un accélérateur de transition énergétique pour ses clients, spécialisé dans les services à l'énergie, les solutions d'efficacité énergétique et la production photovoltaïque. L'entreprise, filiale du groupe Casino, compte près de 400 collaborateurs en France, au Brésil, en Colombie, en Thaïlande, en Afrique et dans la zone Océan Indien. Grâce à ses solutions, en 10 ans GreenYellow a réduit la facture énergétique de ses clients de 180 millions d'euros.

A propos d'Énergie Partagée :

Le mouvement Énergie Partagée fédère et accompagne les collectivités et citoyens souhaitant promouvoir le développement des énergies renouvelables par les acteurs de territoire. Née en 2010, de la rencontre d'experts de la finance solidaire et des énergies citoyennes, Énergie Partagée essaime, accompagne et finance grâce à ses 5900 actionnaires solidaires des "projets citoyens" d'énergie renouvelables. Cela signifie que le projet ouvre majoritairement son capital au financement collectif et ses instances de pilotages aux acteurs locaux, dans l'intérêt général du territoire et de ses habitants.

A propos de Transdev

Transdev, premier exploitant de bus électriques « zéro émission » fait de la transition énergétique sa priorité. En offrant 17 modes de transports différents, Transdev apporte les solutions de déplacement qui privilégient les transports publics plutôt que l'utilisation des voitures individuelles.

CONTACT PRESSE SAINT-ETIENNEMETROPOLE:

Alice Poizat, Attachée de presse alice.poizat@saint-etienne-metropole.frTél. : 04 77 49 98 19

CONTACT PRESSE GREENYELLOW:

Juliette Prost, Relations avec la presse (PLEAD) juliette.prost@plead.fr

Tél. : + 33 6 72 47 53 28