Casino Guichard Perrachon : Succès des opérations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

L'offre sera effectuée par voie de notice d'offre (« Mémorandum d'Offre »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des Obligations ou de toute autre valeur mobilière quel que soit le pays et, en tout état de cause, ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières , telle que modifiée depuis (« U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats Unis ou à des U.S. Persons tels que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S. Securities Act (la « Regulation S ») ou pour le compte ou au profit de U.S. Persons sauf au titre d'une dérogation aux obligations d'enregistrement prévue par la Regulation S ou la Rule 144A prise conformément au U.S. Securities Act (la « Rule 144A ») et ne peuvent être offertes ou vendues (i) aux Etats Unis uniquement auprès de Qualified Institutional Buyers conformément à la Rule 144A ou (ii) dans le cadre d'opérations extraterritoriales (Offshore transactions) conformément à la Regulation S. Toute offre publique de titres aux États-Unis se fera au moyen d'une notice d'offre pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur l'émetteur, le groupe et sa direction, ainsi que ses états financiers.

Aucune démarche n'a été ou ne sera entreprise dans quelque pays ou une quelque juridiction (y compris les États-Unis) qui aurait pour conséquence la réalisation d'une offre au public des Obligations ou la détention ou la distribution du présent communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un quelconque pays ou une quelconque juridiction requérant une certaine démarche à cet effet.

La Notice D'Offre relative aux Obligations n'a pas été établie dans le cadre d'une offre au public de titres financiers en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et du titre I du livre II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et n'a donc pas été et ne sera pas soumis pour approbation à l'Autorité des marchés financiers. Par conséquent, les Obligations ne sont pas offertes directement ou indirectement à un public en France autre quedes investisseurs qualifiés et la Notice d'Offre n'a pas été distribuée et ne sera pas distribuée à un public en France autre que des investisseurs qualifiés. L'offre, la vente et la distribution des Obligations ont été et ne seront faites en France qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé par le "Règlement Prospectus") et conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. La distribution directe ou indirecte au public en France des obligations ainsi acquises ne peut être faite que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse n'est destiné et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié depuis (« Financial Promotion Order »), (b) aux

high net worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order (ces personnes étant collectivement désignées comme des « personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse et la Notice d'Offre s'adressent uniquement aux personnes habilitées et ne doivent pas être interprétés ni invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapportent le présent communiqué de presse et la

Notice d'Offre relative aux obligations n'est disponible que pour les personnes habilitées et ne sera engagé qu'avec des personnes habilitées.

Les obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mis à la disposition d'investisseur de détail dans l'Espace économique européen («EEE»). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est l'une (ou plusieurs) des personnes suivantes: i) un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2014/65 / UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, si ce client ne peut être qualifié de client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive MiFID II; ou (iii) n'est pas un investisseur qualifié tel que défini dans le règlement sur les prospectus. Par conséquent, aucun document d'informations requis par le règlement (UE) n°1286/2014 (tel que modifié par le « règlement PRIIP ») pour offrir ou vendre les

Jeudi 7 novembre 2019 ▪ 2