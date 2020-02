Casino Guichard Perrachon : Une nouvelle année record pour Banque Casino qui confirme son statut de leader français des facilités de paiement digitales

Des services qui s'ouvrent de plus en plus aux Fintech : après avoir lancé en 2018 un partenariat avec Lydia, Banque Casino propose désormais son mini-empruntCoup de Pouce dans l'application Bankin et travaille déjà avec plusieurs acteurs du French Tech 120.

Après avoir innové en 2017 avec le mini-prêt (Coup de Pouce) 100% en ligne, puis en 2018 avec le premier mini prêt-instantané Lydia, Banque Casino déploiera en 2020 sa solution de paiement en 10 fois pour le e-commerce, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec une réponse garantie au client et au marchand en moins de 2 minutes.

Des solutions de paiement et de financement toujours plus innovantes avec le paiement fractionné en 10 fois pour le e-commerce.

Après avoir développé une expertise forte au sein du groupe Casino, Banque Casino est devenu le partenaire de référence des E-commerçants français en apportant ses facilités de paiement dans de nombreux secteurs depuis l'équipement automobile en passant par la distribution spécialisée jusqu'au secteur du voyage. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 100 partenaires e-commerçants tels que Cdiscount, Misterfly, Maeva, Selectour, Pierre et Vacances / Center Parcs, Oscaro, 1001 Pneus, ou encore Vide dressing. La solution CB4X se distingue par sa simplicité d'utilisation tant pour les e- commerçants que pour le client final.

2019 marque également une année exceptionnelle avec plus de 2 milliards d'euros de production (2 034M€), en croissance de 18%, et un produit net bancaire atteignant 171M€, en croissance de 23% pour la 2eme année consécutive.

Avec plus de 700 000 porteurs de cartes bancaires, dont 200 000 recrutés sur la seule année 2019, Banque Casino affiche aussi une belle croissance BtoC.

En 2020, Banque Casino anticipe une croissance de 20% de sa production et une forte progression de son résultat.

Pour Catherine Vidal, Directrice générale de Banque Casino :

Ces résultats, uniques dans notre secteur, démontrent la capacité de Banque Casino à afficher une croissance, forte, saine et surtout durable. En 2020, nous visons une croissance de 20% en France mais aussi à l'international. »

Pour Marc Lanvin Directeur général adjoint de Banque Casino :

Nous sommes très heureux que plus de 3 millions de clients nous fassent déjà confiance et nous espérons, en 2020, pouvoir accompagner la consommation de tous les Français en leur proposant des solutions de financement et de paiement toujours plus innovantes, conçues pour nos partenaires e- commerçants et Fintech. »

À propos de Banque Casino

Filiale du groupe Casino et du groupe Crédit Mutuel, Banque Casino est la banque des consommateurs qui simplifie l'accès aux services de banque et d'assurance. Avec une offre 100% digitale, Banque Casino est aujourd'hui leader en France des solutions de paiement sur web et mobile à travers des facilités de paiement, des crédits instantanés, des cartes bancaires. Banque Casino est également partenaire des (E)-commerçants majeurs (Cdiscount, Oscaro, Vide dressing…), des acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances…) et des Fintech (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe des services sur-mesure.

Les produits et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité́ d'utilisation pour les clients, en particulier sur mobile et d'intégration rapide pour les partenaires. Banque Casino compte plus de 3 millions de clients et finance chaque année plus de 2 Milliards d'euros de biens et services.

www.banque-casino.fr

CONTACT PRESSE :

BANQUE CASINO - Aurélia Buron

aurelia.buron@banque-casino.frcontact-presse@banque-casino.fr 06 87 98 80 66