Casino Guichard Perrachon : a finalisé la cession des murs de 67 magasins Monoprix à Generali et AG2R La Mondiale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a finalisé hier avec Generali et AG2R La Mondiale les opérations de cession portant respectivement sur les murs de 53 et 14 magasins Monoprix. Après déduction des droits d`enregistrement, le montant total de ces transactions s`élève à 742 millions d`euros, pour un loyer annuel total de 35,4 millions d`euros. Avec la réalisation de ces opérations qui portent à 1,1 milliards d`euros les cessions d`actifs, le groupe Casino dépasse l’objectif de cessions à fin 2018, fixé le 11 juin dernier.De plus, le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs 2018.La poursuite des bonnes performances opérationnelles et le déploiement progressif des nouveaux leviers de rentabilité (nouvelle alliance aux achats Horizon, poursuite de la monétisation de la data, développement externe accéléré de Green Yellow) permettront au groupe Casino d'améliorer son résultat opérationnel courant en France en 2019 à un rythme comparable à celui de 2018, en incluant l'effet des loyers additionnels.