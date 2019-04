Casino Guichard Perrachon : accélère dans le digital en étendant son partenariat avec Amazon

(Actualisation: commentaires et précisions des dirigeants sur le partenariat, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé mardi le renforcement du partenariat lancé en septembre dernier avec le groupe américain de commerce électronique Amazon, qui met à disposition des membres du service Amazon Prime Now résidant à Paris des produits de l'enseigne de centre-ville Monoprix.

L'extension de ce partenariat a une portée géographique, puisque les deux parties comptent étendre leur collaboration au-delà de la région parisienne. D'ici à douze mois, une sélection de produits Monoprix sera mise à disposition des clients Prime Now d'Amazon dans de nouvelles grandes villes françaises. Au cours d'une conférence téléphonique, Régis Schultz, président de Monoprix, n'a pas souhaité identifier les villes concernées.

Le partenariat initial sera par ailleurs étendu aux produits de la marque Casino à compter du début du mois de mai. "Les clients d'Amazon vont pouvoir accéder directement sur amazon.fr et l'application mobile d'Amazon à une sélection pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de produits dans différentes gammes", a indiqué le distributeur dans un communiqué de presse.

Enfin, le groupe Casino proposera d'ici la fin de l'année 2019 dans 1.000 de ses magasins, au sein de neuf enseignes différentes, des consignes Amazon Lockers, permettant aux clients du groupe de Seattle de récupérer les colis commandés sur sa plateforme de commerce en ligne. "Casino devient le premier partenaire d'Amazon Lockers en France et le deuxième au monde", s'est félicité Régis Schultz.

"Cette annonce illustre une nouvelle étape dans le renforcement de la stratégie omnicanale du groupe Casino pour être toujours un peu plus au coeur de la vie des consommateurs", a souligné Jean-Charles Naouri, PDG du groupe Casino.

Même s'il ne fournit pas d'objectifs concernant le volume d'affaires visé et ne précise pas le niveau des commissions payées à Amazon, le distributeur confirme que l'accord est rentable. "Si on s'engage dans ce partenariat c'est parce qu'on s'y retrouve, qu'il y a un modèle économique derrière", a indiqué Tina Schuler, directrice générale des hypermarchés, des supermarchés, de l'enseigne Leader Price et de la proximité.

