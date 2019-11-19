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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Casino Guichard-Perrachon    CO   FR0000125585

CASINO GUICHARD-PERRACHON

(CO)
  Rapport  
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Casino Guichard Perrachon : annonce une ligne de crédit de 2 Mds maturité 2023

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19/11/2019 | 08:05

19 novembre (Reuters) - Casino annonce mardi dans un communiqué :

* AVOIR SIGNÉ UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE DE 2 MILLIARDS D'EUROS ET DE MATURITÉ OCTOBRE 2023

* 21 BANQUES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES PARTICIPENT À CETTE LIGNE DE CRÉDIT

* LES LIGNES SYNDIQUÉES EXISTANTES DE CASINO ET DE MONOPRIX DE MATURITÉ 2021 ET 2022, DUN MONTANT ACTUEL DE 2,25 MD, SERONT RÉDUITES À HAUTEUR DES MONTANTS ÉTENDUS DANS LA NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE

* LA NOUVELLE LIGNE SERA UTILISABLE À PARTIR DE LA RÉALISATION DÉFINITIVE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ATTENDUE LE 20 NOVEMBRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Simon Carraud)

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Données financières (EUR)
CA 2019 36 834 M
EBIT 2019 1 354 M
Résultat net 2019 -118 M
Dette 2019 2 969 M
Rendement 2019 5,75%
PER 2019 -41,4x
PER 2020 39,1x
VE / CA2019 0,21x
VE / CA2020 0,20x
Capitalisation 4 850 M
Graphique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 39,40  €
Dernier Cours de Cloture 45,08  €
Ecart / Objectif Haut 24,2%
Ecart / Objectif Moyen -12,6%
Ecart / Objectif Bas -51,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Gérald de Roquemaurel Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO GUICHARD-PERRACHON24.05%5 378
SYSCO CORPORATION28.79%41 640
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.-12.93%34 580
WOOLWORTHS GROUP LIMITED32.43%33 284
TESCO PLC23.78%29 358
AHOLD DELHAIZE N.V.9.29%29 297
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