Casino Guichard Perrachon : annonce une ligne de crédit de 2 Mds maturité 2023

19 novembre (Reuters) - Casino annonce mardi dans
un communiqué :
* AVOIR SIGNÉ UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE DE 2
MILLIARDS D'EUROS ET DE MATURITÉ OCTOBRE 2023
* 21 BANQUES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES PARTICIPENT À
CETTE
LIGNE DE CRÉDIT
* LES LIGNES SYNDIQUÉES EXISTANTES DE CASINO ET DE MONOPRIX
DE
MATURITÉ 2021 ET 2022, DUN MONTANT ACTUEL DE 2,25 MD, SERONT
RÉDUITES À HAUTEUR DES MONTANTS ÉTENDUS DANS LA NOUVELLE LIGNE
DE CRÉDIT SYNDIQUÉE
* LA NOUVELLE LIGNE SERA UTILISABLE À PARTIR DE LA
RÉALISATION
DÉFINITIVE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ATTENDUE LE 20 NOVEMBRE
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(Reporting by Simon Carraud)