Casino Guichard Perrachon : boucle son plan de cession d'actifs avec la vente de 26 magasins à Fortress

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur stéphanois a bouclé son plan de cession d'actifs non stratégiques en annonçant lundi la vente d'un portefeuille de magasins valorisés 501 millions d'euros au fonds d'investissement américain Fortress.

Au cours du premier semestre, Casino va céder les murs de 26 de ses hypermarchés ou supermarchés à une société constituée par des fonds d'investissement gérés par l'américain Fortress pour un montant total de 501 millions d'euros, dont 392 millions seront perçus par Casino d'ici à la fin du mois de juin.

Via une participation dans cette société créée par Fortress, Casino pourra percevoir, "dans les prochaines années", jusqu'à 150 millions d'euros complémentaires en fonction des performances financières des magasins cédés.

Grâce à cette opération, qui porte à 1,5 milliard d'euros le montant total des cessions d'actifs, Casino a réalisé 100% de son objectif initial fixé le 11 juin 2018.

Mais le distributeur dirigé et contrôlé par Jean-Charles Naouri ne compte pas relâcher ses efforts. "Le groupe va prolonger ses actions en vue de la réduction de sa dette" et poursuivra "les actions engagées visant à faire progresser sensiblement sa rentabilité et à renforcer son profil financier", selon un communiqué de presse diffusé lundi.

Samedi, Casino avait annoncé avoir conclu des engagements en vue de la cession de six hypermarchés français à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et des fonds de commerce totale de 100,5 millions d'euros. Cette vente n'entrait pas dans le cadre du plan de cession d'actifs de 1,5 milliard d'euros, avait précisé le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

