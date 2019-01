Casino Guichard Perrachon : cède 6 hypermarchés à des adhérents Leclerc

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Casino a annoncé avoir conclu des promesses en vue de la cession de 6 hypermarchés à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d’euros. Ces hypermarchés, situés dans les communes de Castelnaudary (11), Saint Grégoire (35), Dole (39) Cholet (49), Anglet (64) et Castres (81) avaient fait l’objet de marques d’intérêt de la part du Groupement E. Leclerc dès l’annonce, par le distributeur, de sa volonté de se séparer d’un certain nombre de magasins (hypermarchés, supermarchés, Leader Price) structurellement déficitaires.Les accords prévoient la poursuite des contrats de travail des collaborateurs de ces magasins conformément aux règles légales.Ces magasins figurent parmi les moins performants du parc. Ils ont représenté un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros en 2018 et généré une perte totale d'environ 8 millions d'euros de résultat opérationnel courant. La réduction de ces pertes contribuera à l'objectif de croissance du résultat opérationnel courant de l'activité Retail en France.La réalisation des cessions est attendue au 1er semestre 2019, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel, qui ont été réunies ce vendredi 18 janvier, et de la réalisation des conditions suspensives usuelles.Le distributeur précise que ces cessions d'hypermarchés sont distinctes du plan de cession d'actifs non stratégiques annoncé le 11 juin 2018. En parallèle de ces réductions de foyers de perte, l'enseigne Géant poursuit ses actions conformément à ses priorités stratégiques en axant son développement sur les synergies digitales (déploiement de l'application Casino Max et des corners Cdiscount) mais aussi en élargissant son offre bio, dans la continuité d'une année 2018 marquée par une bonne performance commerciale (+1,9% de croissance du CA comparable).