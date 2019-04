Casino Guichard Perrachon : cède les murs de 32 magasins à Apollo Global Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Casino a signé un accord avec des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global Management, en vue de la cession d’ici fin juillet 2019 d’un portefeuille de murs de 12 Géant Casino et 20 magasins à enseigne Monoprix et Casino Supermarchés. Ces 32 actifs, situés principalement en province, représentent 26,6 millions d’euros de loyers, dont 14,2 millions d’euros issus d’actifs hypermarchés et 12,4 millions d’euros issus d’actifs Monoprix et supermarchés, valorisés à un taux moyen droits inclus de 5,3%.Près de 80% de la valeur des actifs après déduction des droits d'enregistrement, soit 374 millions d'euros, sera versé au groupe Casino à la finalisation de l'opération envisagée au plus tard fin juillet 2019.L'opération envisagée est conditionnée à la mise en place d'un financement pour lequel un accord de principe a d'ores et déjà été obtenu.Le groupe Casino sera également associé à la création de valeur de cette opération via une participation dans une société spécifique constituée par les fonds Apollo pour acquérir le portefeuille afin de le valoriser et le céder sur le marché dans les meilleures conditions.Dans ce cadre et en fonction de la performance de la société, le Groupe Casino pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 110 millions d'euros complémentaires.Cette opération s'inscrit dans le cadre des cessions additionnelles d'actifs non stratégiques de 1 milliard d'euros à réaliser d'ici le premier trimestre 2020 (portant le total du plan de cession d'actifs non stratégiques à 2,5 milliards d'euros) et plus généralement dans le cadre des perspectives financières annoncées par le groupe le 14 mars 2019.Elle ne modifie pas l'objectif de croissance annuelle du résultat opérationnel courant (ROC) de la France (+10%), porté par l'exécution rapide des actions menées depuis 2018 (fermetures et cessions de magasins déficitaires, alliance aux achats Horizon, plan d'économies de coûts, nouvelles sources de revenus, développement des catégories porteuses).