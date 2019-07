Casino Guichard Perrachon : cède sa filiale Vindémia à GBH pour 219 millions d'euros

Vindémia est un distributeur implanté dans l'Océan indien.

Cette opération porte à 2,1 milliards d'euros le montant des cessions opérées par Casino qui bataille pour réduire sa dette et dont les holdings de contrôle, elles aussi très endettées, ont été placées sous procédure de sauvegarde.

Casino, plombé par sa dette, a engagé un deuxième plan de cessions d'actifs pour regagner la confiance des marchés et a porté ses cessions à plus de 2,5 milliards d'euros d'ici 2020, après avoir atteint l'objectif de 1,5 milliard prévu en 2019.

Le distributeur, qui bataille pour améliorer ses marges dans un marché français miné par une concurrence féroce, s'est aussi engagé dans un vaste plan de cessions de murs et de magasins déficitaires.

La mise sous sauvegarde de ses holdings de contrôle, notamment Rallye, n'a pas empêché les agences de notation Standard & Poor's et Moody's de dégrader à nouveau la note financière du distributeur.

S&P s'inquiète en particulier de l'issue de la sauvegarde et d'éventuelles "compensations à l'attention des créanciers de Rallye en contrepartie d'une renégociation de la dette (...) dont le résultat pourrait se faire aux dépens de Casino".

L'agence s'interroge aussi sur la gouvernance de Casino dirigé par Jean-Charles Naouri - qui cumule les fonctions de PDG de Casino et de président du conseil et principal actionnaire de Rallye - et sur son "intérêt à maximiser les versements de dividendes de Casino pour assurer le service de la dette de Rallye".

A la fin 2018, grâce aux cessions, la dette financière nette de Casino France a été ramenée à 2,7 milliards d'euros, contre 3,7 milliards un an plus tôt.

Celle de Rallye était de 2,9 milliards d'euros.

