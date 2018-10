Casino Guichard Perrachon : confiant pour 2018 après une accélération de sa croissance au 3e trimestre

(avec nouveau code)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a confirmé jeudi l'ensemble de ses objectifs après une accélération de sa croissance organique, à 5,4% au troisième trimestre

Le chiffre d'affaires du propriétaire des enseignes Géant, Monoprix, Franprix et Leaderprice, ainsi que du brésilien GPA, s'est établi à 8,9 milliard d'euros, en baisse de 2,4% en données publiées mais en hausse de 5,4% à taux de change constants, hors ventes d'essence et effets calendaires. La croissance à magasins comparables est quant à elle ressortie à 3,3% au troisième trimestre contre 3,2% lors du trimestre précédent.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros et sur une croissance à magasins comparables de 4,4%.

En France, l'activité a progressé de 1,9% en données comparables, à 4,8 milliards d'euros. Les ventes en Amérique latine ont progressé de 10,4% à taux de change constants mais ressortent en baisse de 7,5% compte tenu de la baisse du real brésilien et du peso argentin.

"Il s'agit du meilleur trimestre en croissance organique depuis quatre ans", a déclaré le directeur financier du groupe, Antoine Giscard d'Estaing, lors d'une conférence téléphonique, soulignant la "surperformance" des enseignes du groupe par rapport au reste du marché, en France comme au Brésil. Le directeur financier s'est montré optimiste quant à la poursuite de ces tendances: "L'économie va mieux, il y a un peu d'inflation dans les produits alimentaires", a-t-il souligné.

Les ventes alimentaires ont notamment tiré la croissance dans les hypermarchés français du groupe (+2,8% en comparable), qui devraient retrouver la rentabilité cette année.

Au vu de ces performances "et du degré d'avancement du plan de cession", le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels. Casino vise une croissance de plus de 10% de son résultat opérationnel courant (ROC), à taux de change constants et hors crédits fiscaux, dont une hausse à deux chiffres du résultat opérationnel en France, hors plus-values de cessions immobilières.

Il avait également indiqué s'attendre à une croissance de son ROC en France en 2019 à un rythme comparable à celui de 2018.

En dépit de ces bonnes performances opérationnelles, le titre reste l'une des valeurs françaises les plus vendues par les fonds spéculatifs. Il a reculé de 18% depuis le début de l'année, tandis que celui de la maison-mère Rallye a chuté de 32%. Le principal sujet d'inquiétude des investisseurs réside dans l'endettement du groupe.

Afin d'apaiser ces craintes, Casino avait annoncé début juin un plan de cession d'actifs de 1,5 milliard d'euros, dont 1,1 milliard d'euros ont déjà été mis en oeuvre, selon le directeur financier. Le groupe a notamment annoncé la cession des murs de 69 magasins Monoprix et a réduit sa participation dans la foncière Mercialys. "D'autres opérations seront réalisées" au cours des prochains mois, et le groupe ira probablement "au-delà" de son plan initial de 1,5 milliard d'euros de cessions, a ajouté Antoine Giscard d'Estaing.

