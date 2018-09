Casino Guichard Perrachon : confirme ses objectifs après l'abaissement de sa note par S&P

Le distributeur déclare dans un communiqué que l'agence de notation ne prend pas en compte son plan de cessions de 1,5 milliard d'euros. Il réaffirme son objectif d'une réduction d'un milliard d'euros de sa dette financière nette en France à fin 2018, pour la ramener à 2,7 milliards d'euros.

"Au vu de la bonne activité en France et à l'international depuis le début de l'année et particulièrement en juillet et août, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels pour l'année 2018 (...)", dit Casino.

"(Le) changement de notation n'a pas d'impact sur le coût de la dette financière obligataire de Casino et n'affecte pas sa liquidité", souligne le groupe.

Casino précise avoir racheté 128 millions d'euros de sa dette obligataire depuis début juillet, réduisant d'autant son endettement brut. Il ajoute qu'il poursuivra ces rachats.

Cette dette obligataire s'élève à 5,7 milliards d'euros et "se réduira d'ici la fin de l'année par le remboursement de l'échéance de 355 millions en novembre 2018 et les rachats à venir".

Casino dit aussi que son conseil d'administration réuni vendredi a constaté que "le cours de l'action Casino fait l'objet d'attaques spéculatives répétées".

"Il a pris connaissance des analyses des conseils financiers de la société, et observe que le groupe possède une résilience opérationnelle, une solidité financière et des ressources immédiatement disponibles non reflétées dans le cours de bourse actuel", ajoute-t-il.

L'action Casino gagnait 3,19% en début de séance après ces annonces à 28,12 euros. Le titre avait fini en baisse de 10,22% vendredi, portant à 46% son recul depuis le début de l'année.

Attaqué par le fonds américain Muddy Waters, le groupe a par ailleurs précisé lundi que le niveau de trésorerie de sa filiale Casino Finance, organe de centralisation de la trésorerie pour les activités en France, était de 801 millions d'euros à fin juin contre 586 millions à fin 2017.

(Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON -0.44% 27.14 -45.99% RALLYE -2.41% 8.71 -39.85%