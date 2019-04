Casino Guichard Perrachon : (de nouveau) pénalisé par une dégradation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino poursuit sa descente. Après une dégradation de Moody’s hier, le distributeur est de nouveau pénalisé par une note de Morgan Stanley, qui abaisse sa recommandation de Pondération en ligne à Sous-pondérer et ajuste son objectif de cours de 42 à 30 euros. La banque américaine constate que le cours des actions ne tient pas compte des risques à la baisse qui pèsent sur les objectifs de la direction. Ainsi Casino trébuche de nouveau, recule de 5,96% à 36,93 euros, et signe la plus forte baisse des marchés SRD et SBF 120.La Banque américaine estime que la remontée de l'action, d'environ 50% depuis septembre 2018 n'est pas justifiée."Cela a été soutenu principalement par le programme de cession d'actifs d'un montant de 1,5 milliard d'euros qui vient d'être achevé", explique Morgan Stanley, qui souligne que plus de 75% étaient des cessions-bail, impliquant des liquidités à court terme mais créant peu de valeur économique.En parallèle, "un potentiel modeste d'économies de coûts" et "l'absence de désendettement", s'ajoutent à une concurrence accrue sur le marché français.Morgan Stanley estime qu'il existe peu de possibilités d'améliorer la rentabilité en France.La banque souligne notamment, que le plan actuel de réduction des coûts de 200 millions d'euros est trop modeste pour faire la différence au niveau du résultat opérationnel compte tenu de l'inflation naturelle des coûts et de l'environnement concurrentiel.