Casino Guichard Perrachon : et Vesa Equity Investment annoncent qu'à compter du 4 septembre 2019, la société Vesa Equity Investment détient 5 020 139 actions de Casino, Guichard-Perrachon, soit 4,63% du capital

M. Tkáč est vice-président du conseil d'administration de J & T Finance Group SE («JTFG»), groupe bancaire international fournissant des services dans les domaines de la banque privée, de détail et d'investissement, de la gestion d'actifs et du commerce de titres principalement dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il est également président du conseil d'administration de J & T Banka a.s.. Outre ses activités au sein de JTFG, il détient notamment une participation importante dans le groupe J & T Private Equity, EP Global Commerce, Czech Media Invest ou Mall Group.

M. Křetínský est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d'Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), groupe international actif dans l'énergie et les infrastructures basé en République tchèque. En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés affiliées à EPH, il occupe également des fonctions au sein de sociétés non-affiliées à EPH, où il détient une participation majoritaire ou de contrôle notamment Czech Media Invest, Mall Group ou EP Industries. Il est également président du conseil d'administration d'AC Sparta Praha fotbal.

A propos du Groupe Casino

Acteur clé de la distribution en France depuis 1898, le Groupe Casino est également leader sur le marché mondial de la distribution alimentaire avec plus de 12 000 magasins dans le monde, en France, en Amérique Latine et dans l'Océan Indien et 36,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a constitué un portefeuille d'enseignes fortes, dynamiques et complémentaires, grâce à un effectif de près de 220 000 personnes animé par leur passion pour la distribution et le service client. Dans l'ensemble des pays où il est présent, Casino axe son développement sur les formats les plus porteurs et les plus adaptables afin de répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients.

Jeudi 5 septembre 2019 ▪ 2