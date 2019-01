Casino Guichard Perrachon : gagne 3,2% après des chiffres jugés positifs pour le 4e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Casino grimpe de 3,2% à 37,33 euros vendredi matin, à la suite de la publication jeudi soir par le groupe de distribution d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 9,93 milliards d'euros, en hausse de 5,1% hors essence et effets calendaire. Le groupe a confirmé son objectif de croissance de plus de 10% du résultat opérationnel courant (ROC) en 2018, à taux de change constants et hors crédits fiscaux. Les ventes de Casino au quatrième trimestre sont "globalement conformes" au consensus, même s'il est difficile de bien interpréter les données en raison des manifestations des Gilets jaunes en France, commentent les analystes de Bernstein. Quoi qu'il en soit, ces "bons chiffres - compte tenu des manifestations françaises - ne changent en rien les défis du groupe en matière d'information financière sur lesquels repose notre opinion 'sous-performance'", rappelle le courtier. (fberthon@agefi.fr) ed: LBO

