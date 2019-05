Casino Guichard Perrachon : , la plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 29 mai 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-4,16% à 31,08 euros)Casino a confirmé la priorité donnée à la poursuite de sa stratégie de désendettement et, dans ce cadre, le conseil d'administration, a décidé, de ne pas verser d'acompte sur dividende en 2019. Par ailleurs, S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit de Casino de BB- à B, assortie d'une perspective négative. " Nous constatons des risques et des incertitudes importants liés à l'issue des négociations à venir entre les créanciers au niveau du Rallye et des sociétés holding, y compris potentiellement une forme de compensation pour les créanciers du Rallye en échange d'un rééchelonnement de la dette ", explique l'agence de notation.