Casino Guichard Perrachon : lance un nouveau concept de magasin

Casino se réinvente. Dans un marché de la grande distribution qui ne cesse d'évoluer, le distributeur stéphanois tente de tirer son épingle du jeu face aux ambitions d'Amazon, en ouvrant un magasin au nouveau concept : " Le 4 Casino ". Situé près des Champs Elysée, il s'agit d'un laboratoire pour le groupe, qui teste différents services afin de les déployer dans d'autres magasins Casino.Cette nouvelle boutique mêle épicerie, services et caisses digitales. Ainsi, les clients ont la possibilité de faire leurs courses 24h sur 24 : à l'aide d'un smartphone et de l'application du magasin, il est possible de payer en ligne. Un mur digital leur permet également d'accéder à différents services.Le distributeur propose également des services de restauration, ou encore un espace de coworking pour attirer les clients. Le magasin est géré en franchise par Prodistribution. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé par le groupe.