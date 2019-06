Casino Guichard Perrachon : monop'beauty Abbesses se réinvente avec un nouveau concept imaginé pour offrir le meilleur de la beauté aux Parisiens

Information presse Le 19 juin 2019 monop'beauty Abbesses se réinvente avec un nouveau concept imaginé pour offrir le meilleur de la beauté aux Parisiens Après à peine plus d'un mois de travaux, l'historique monop'beauty de la rue des Abbesses fait peau neuve avec un nouveau concept. Les Parisiens retrouvent un lieu totalement repensé, plaçant l'expérience et la découverte au cœur du parcours client. MONOP'BEAUTY ABBESSES, UN CONCEPT-STORE INÉDIT ET TENDANCE Le concept du nouveau monop'beauty Abbesses insuffle un nouvel esprit à ce magasin qui propose une atmosphère à la fois branchée et conviviale. Entièrement dédié à l'offre beauté, il répond à toutes les envies des citadins, tout en les invitant dans un lieu cosy. Le nouveau monop'beauty Abbesses, comme le magasin Monoprix Passy Plaza dédié à la décoration, est l'expression du savoir-faire et de la capacité du Groupe Monoprix à innover et inventer de nouveaux concepts tendances qui répondent aux attentes de notre clientèle urbaine . » indique Franck Poncet, Directeur Commercial et Technique du groupe Monoprix. Une fois la porte d'entrée franchie, le visiteur est plongé dans l'esprit du quartier des Abbesses, entre modernité et tradition, grâce à notamment une mosaïque « Abbesses » posée au sol. L'enseigne a également souhaité mettre en scène le « Paris des artistes » avec une fresque hommage à la capitale, réalisée par les street artistes du collectif « Urban Signature » et par l'artiste « Jo little ». Dans cet espace de 135 m2 une nouvelle histoire s'écrit pour monop'beauty. Le magasin a été pensé comme un appartement afin que les clients puissent se sentir comme chez eux, avec une visualisation et une appropriation des produits comme dans leur propre intérieur. Tout l'enjeu est de valoriser le commerce de proximité, d'imaginer un univers singulier pour mieux se différencier. L'objectif est d'offrir à nos clients la meilleure offre pour répondre à leurs besoins en leur proposant une expérience unique. monop'beauty Abbesses affirme l'ambition de Monoprix d'être LA destination beauté des urbains » explique Sandrine Williamson, Directrice de l'offre beauté Monoprix. Monoprix est une enseigne du GROUPE CASINO

UNE EXPÉRIENCE SHOPPING TOTALEMENT REPENSÉE Avec ce nouvel aménagement, le client découvre une atmosphère intimiste, renforcée par le choix de matériaux authentiques, où règnent bien-être et simplicité avec un trait d'élégance. Les différents univers de la beauté - make-up, parfum et hygiène-beauté - sont facilement identifiables. À l'intérieur de chaque rayon, une signalétique permet de repérer facilement les marques naturelles, bio ou vegan. Pour l'espace make-up, le choix d'un mobilier noir et blanc et la make-up station projettent les clients dans le monde du maquillage professionnel. Dans l'espace soins et parfums, Monoprix a opté pour du bois et du blanc, accompagné d'une touche de végétation qui met en lumière une ambiance chaleureuse, avec une table de découverte pour magnifier les nouvelles marques de niche comme Saeve, Prescrition Lab, Ho Karan, Deep Nature ou All Tigers. Dans l'espace hygiène-beauté, où les visiteurs peuvent découvrir les essentiels de la salle de bain, le décor se veut plus minimaliste et épuré. UNE OFFRE BEAUTÉ À LA POINTE DES TENDANCES Monoprix affirme son rôle de dénicheur de tendances en proposant une offre complète qui répond aux attentes des urbains. Le magasin monop'beauty Abbesses, en complément des marques propres incontournables de l'enseigne (La Beauté Monoprix, La Beauté Bio Monoprix, Détours), renforce la présence des marques naturelles, bio et vegan tout en continuant à développer l'offre homme avec des marques dans l'air du temps comme Au poil, ou Big Moustache. Enfin, Monoprix propose une offre olfactive exclusive en invitant des marques de parfums sélectives dans ses rayons (100 Bon, Korres…)

UN CONCEPT-STORE AU SERVICE DE SES VISITEURS Au-delà de son aspect et des produits proposés, le magasin se singularise par une offre de services multiples qui transforment monop'beauty Abbesses en un véritable lieu de vie. Les clientes peuvent se faire maquiller, profiter d'une pose de vernis ou encore découvrir le bar à cadeaux en partenariat avec Bergamotte. Un diagnostic de peau et cheveux est aussi proposé. À la caisse, un bar à échantillons a été installé. Le magasin accueille également la Fabrique Birchbox qui constitue un atout-clé en termes d'expérience et de découverte, et se présente comme une fenêtre ouverte sur le catalogue unique des marques distribuées par Birchbox. Ce partenariat permet de proposer aux urbains une offre à la pointe de la tendance et qui répond à toutes leurs envies de beauté. A propos de Monoprix : Monoprix est une enseigne du GROUPE CASINO. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à travers 3 formats d'enseigne (Monoprix, monop' et Naturalia). Monoprix opère environ 800 magasins, compte 21 000 collaborateurs et a réalisé,́en 2018, 5 milliards d'euros d'activités. Pour plus d'informations, entreprise.monoprix.fr CONTACTS PRESSE : Monoprix - Caroline Banoun-Favrielcbanounfavriel@monoprix.fr- Tél. : 01 78 99 81 57 Thomas Marko & Associés - Sylvain Camus monoprix.corporate@tmarkoagency.com- Port. : 06 12 16 38 60