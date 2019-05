Casino Guichard Perrachon : , plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 23 mai 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CASINO (-6,40% à 27,94 euros)Encore une sombre journée pour Casino et sa maison-mère Rallye. La cotation des actions de cette dernière, mais aussi de ses deux holdings de tête, Fonciere Euris et Finatis, est suspendue sur Euronext depuis ce matin. Et ce, après la forte chute d'hier, l'ancienne centrale d'achat commune de Casino et Intermarché étant dans le viseur de Bruxelles. Une chute de plus alors que le titre du distributeur peine à se redresser, pénalisé par son endettement. Avant de suspendre sa cotation plus tard dans la matinée (10h31), Casino a chuté sur la place de Paris.