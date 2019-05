Casino Guichard Perrachon : , plus forte hausse du SBF 120 à la clôture- vendredi 24 mai 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+7,48% à 30,03 euros)Casino a bondi sur la Place de Paris, au lendemain de l'annonce par sa maison mère Rallye (-61,25% à 2,945 euros) de l'obtention d'une procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois. Entre une dette de 2,9 milliards d'euros et la baisse du titre du distributeur, son principal actif, la holding a été contraint de demander la protection du tribunal de commerce de Paris, pour suspendre le remboursement de sa dette et de négocier avec ses créanciers. Une procédure, qui ne concerne pas Casino et n'affecte pas ses dettes bancaires ou obligataires, ou encore ses ressources financières actuellement disponibles.