Casino Guichard Perrachon : publie les comptes annuels de Finance et précise sa performance semestrielle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Casino a annoncé lundi la mise à disposition d'une version amendée de la présentation de ses comptes semestriels, initialement produite le 26 juillet, en y apportant des "complément d'informations concernant des questions soulevées lors de récentes réunion investisseurs".

Par ailleurs, le groupe a déposé au greffe, ainsi qu'un porte-parole l'avait indiqué à l'agence Agefi-Dow Jones, les comptes de sa filiale Casino Finance, la centrale de trésorerie des sociétés françaises du groupe. Vendredi, le titre avait chuté de plus de 10% à la Bourse de Paris après un tweet diffusé par l'investisseur activiste Carson Block, via Muddy Waters Research, signalant l'absence à cette date de publication des comptes de Casino Finance.

Dans les diapositives ajoutées à sa présentation initiale des comptes du premier semestre, Casino précise que la trésorerie de Casino Finance s'élevait à 801 millions d'euros au 30 juin, contre 586 millions d'euros fin 2017. La trésorerie de l'ensemble du périmètre français (Casino Finance, solde de trésorerie des différentes enseignes France et trésorerie des holdings internationales) s'élevait à 2,14 milliards d'euros à la fin du semestre, contre 1,87 milliard d'euros fin 2017.

Casino a également précisé que le besoin en fonds de roulement (BFR) du premier semestre n'avait pas été affecté par la vente du stock non alimentaire de Géant à Cdiscount, les transactions afférentes ayant eu lieu essentiellement seulement en 2017.

Le BFR n'a pas non plus été amélioré par la contribution de l'immobilier, dont le BFR a été légèrement négatif (-31 millions d'euros) au premier semestre. Enfin, la pratique d'affacturage inversé, qui permet aux fournisseurs d'être payés par la banque au moment où Casino les aurait payés, en l'absence de programme dédié, n'a pas non plus eu d'impact, les dettes vis-à-vis de la banque étant traitées de la même manière que celles vis-à-vis des fournisseurs.

En réponse à la question de savoir si la bonne performance de juillet est liée à des évènements non récurrents tels que la Coupe du monde de footbal, Casino indique que ses "excellentes performances dans toutes les enseignes se sont poursuivies pendant l'été", résultant selon son communiqué "d'une saison touristique très dynamique, des atouts de tous nos formats en termes de positionnement géographique et de nos innovations commerciales, notamment avec Casino Max via les promotions ciblées à chaque consommateur, avec la stratégie omnicanale via les corners Cdiscount chez Géant, avec les succès de nos nouveaux concepts (Franprix Mandarine, nouveaux format de Casino Supermarchés, Leader Price Next), ainsi qu'avec la poursuite de l'excellence commerciale chez Monoprix, notamment à Paris".

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

