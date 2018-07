Casino Guichard Perrachon : sanctionné pour un désendettement en trompe-l'oeil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino chute de 6,93% à 32,89 euros alors qu'il avait ouvert la séance dans le vert. Les analystes financiers mettent en question la réalité du désendettement affiché par le groupe au premier semestre, l'attribuant essentiellement à des éléments exceptionnels. Ainsi, Casino affiche une baisse de 295 millions d'euros de sa dette française mais a bénéficié notamment d'une entrée de cash de 200 millions de la part de Segisor, la holding par laquelle il contrôle GPA. En clair, le cash est passé d'une filiale de Casino à l'autre mais n'a pas eu d'impact sur la dette globale du groupe.Certes, le distributeur a récupéré 216 millions d'euros de produits de cession d'actifs en France au premier semestre mais en a dépensé 154 millions pour racheter des actions. "Nous aurions préféré que la priorité soit donnée au désendettement plutôt qu'au rachat de titres", regrette Jefferies."Si l'on exclut les cessions d'actifs, les mouvements de cash internes à l'entreprise et les rachats d'actions, la dette française n'a pas baissé contrairement à ce qui est affiché", tranche Bernstein. Ce n'est pas la première fois que Casino se fait ainsi épingler pour son manque de transparence financière. L'attaque la plus sévère de ces dernières années sur ce sujet est venue de Muddy Waters fin 2015.Et dans ce contexte, analystes et observateurs font peu de cas de l'engagement réitéré de Casino de céder pour 1,5 milliard d'euros d'actifs entre cette année et l'année prochaine afin d'accélérer son désendettement. Sur ce montant, un milliard sera vendu dès cette année, notamment en vendant 15% du capital de Mercialys pour 213 millions d'euros.Ces doutes sur le désendettement de Casino ont relégué au second plan des performances semestrielles en ligne avec les attentes, voire légèrement au-dessus pour ce qui concerne la France. Le résultat opérationnel courant du distributeur a baissé de 2,4% à 439 millions d'euros contre un consensus de 442 millions. En organique, il a progressé de 10,3%. En France, il a atteint 136 millions alors qu'il était attendu à 128 millions.Déjà publié, le chiffre d'affaires semestriel de Casino a reculé de 3,4% (+4,1% en organique) à 17,8 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs 2018 d'une croissance supérieure à 10% de son résultat opérationnel courant en organique, une prévision qui vaut aussi bien pour la France que pour le groupe dans son ensemble, hors crédits fiscaux.