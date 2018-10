Casino Guichard Perrachon : va céder un portefeuille immobiliers pour 565 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 28 septembre 2018, Casino a signé une promesse de vente avec un investisseur institutionnel de premier plan portant sur les murs de 55 magasins Monoprix ayant une répartition homogène avec celle du parc de magasins avec 19 actifs en Ile-de-France. Après déduction des droits d'enregistrement, la transaction s'élève à 565 millions d'euros pour un loyer annuel de 27 millions. Les produits de cession seront encaissés le 27 décembre 2018 au plus tard.En incluant la cession de 15% de Mercialys via un TRS, les opérations réalisées au titre du plan de désendettement s'élèvent à 778 millions d'euros à date.Casino a par ailleurs d'ores et déjà reçu des offres indicatives additionnelles sur d'autres actifs inclus dans son plan de cession, qui pourraient se matérialiser d'ici la fin de l'année.Casino confirme l'ensemble de ses objectifs 2018. La poursuite des bonnes performances opérationnelles et le déploiement progressif des nouveaux leviers de rentabilité (nouvelle alliance aux achats Horizon, poursuite de la monétisation de la data, développement externe accéléré de GreenYellow) permettront au groupe Casino d'améliorer son résultat opérationnel courant en France en 2019 à un rythme comparable à celui de 2018, en incluant l'effet des loyers additionnels.