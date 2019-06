27 juin (Reuters) - Casino a annoncé jeudi dans un communiqué:

* Un projet de simplification de la structure du groupe en Amérique latine ;

* Qu'à l'issue du projet, le groupe détiendrait seul 41,4% de GPA, sa filiale au Brésil, qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)