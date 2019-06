Casino Guichard Perrachon : veut simplifier son organisation en Amérique latine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration de GPA, filiale de Casino au Brésil, a approuvé la formation d'un comité d'administrateurs indépendants afin d'examiner un projet qui conduirait à simplifier la structure du groupe en Amérique Latine. Casino a examiné le projet qui inclut plusieurs étapes. En premier lieu, GPA lancerait une offre publique en numéraire sur 100% d'Exito, à laquelle Casino apporterait la totalité de sa participation (55,3%). Puis, Casino rachèterait les titres détenus par Exito dans Segisor (qui détient elle-même 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques de GPA).Enfin, une migration des actions de GPA au Novo Mercado segment B3, avec la conversion des actions préférentielles (PN) en actions ordinaires (ON) selon une parité de 1:1, serait organisée. Cette migration permettrait de mettre fin à l'existence de deux classes d'actions et de donner accès à GPA à une base étendue d'investisseurs internationaux.Le prix de l'offre publique par GPA et celui de l'acquisition par Casino des titres détenus par Exito dans Segisor intègreraient une prime sur les cours de bourse actuels.A l'issue du projet, Casino détiendrait seul 41,4% de GPA qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine.Cette opération sera soumise à l'accord des organes de gouvernance des trois sociétés concernées.