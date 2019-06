Casino Guichard Perrachon : voit sa note dégradée par Moody's

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino (-0,21% à 34 euros) fait de nouveau les frais d’une dégradation de sa note de crédit. Après S&P Global Ratings, c’est au tour de Moody’s de l’abaisser, vendredi dernier, passant ainsi de Ba3 à B1. Selon l’agence, la restructuration de la dette de Rallye, principal actionnaire de Casino, et de ses holdings de contrôle, crée une incertitude supplémentaire à un moment où les conditions du marché de détail français restent très difficiles et augmentent le risque d'exécution du désendettement. Un nouveau coup dur pour le distributeur."La procédure de sauvegarde engagée par sa société mère Rallye signifie que Casino devra maintenir la confiance des fournisseurs et créanciers ainsi qu'une bonne liquidité, alors que notre précédente notation Ba3 tenait compte d'une réduction substantielle de sa dette brute élevée," a commenté Vincent Gusdorf, Vice Président de Moody's - Senior Credit Officer et analyste en chef pour Casino.A court terme, Moody's estime que la restructuration de la dette de Rallye crée une " incertitude significative " pour Casino à un moment où son effet de levier reste supérieur aux niveaux appropriés pour une notation Ba3 et où ses revenus stagnent en France.L'agence reconnaît toutefois que sur le long terme " une réduction de l'endettement excessif de Rallye qui n'affecterait pas Casino serait positive en termes de crédit ".En attendant, les potentielles évolutions affectant la structure de l'actionnariat de Casino et l'endettement de ses sociétés holdings mères augmentent les incertitudes sur la trajectoire de désendettement de Casino. Des incertitudes, qui pourraient réduire la confiance des créanciers.Par ailleurs, Moody's s'inquiète de la gouvernance du groupe ; "le Directeur Général de Casino reste Président du Conseil d'Administration de Rallye et actionnaire principal direct ou indirect de Foncière Euris, Finatis et Euris ".Une situation également négative sur le plan du crédit. Celle-ci, pourrait selon Moody's, distraire la direction à un moment où le marché français demeure difficile et où l'exécution de la stratégie de l'entreprise requiert toute l'attention du conseil d'administration et de l'équipe de direction du Casino."Par ailleurs, comme d'autres distributeurs, Casino dispose d'importantes dettes fournisseurs, qui s'élèvent à 6,7 milliards d'euros à fin 2018 (...) la société est donc tenue de maintenir la confiance de ses fournisseurs", ajoute Moody's.