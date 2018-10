Casino : J.-C. Naouri exclut de nouveau tout rapprochement

03/10/2018 | 09:53

Dans une interview accordée au Financial Times (FT), le patron et principal actionnaire de Casino, Jean-Charles Naouri, récuse de nouveau tout rapprochement avec Amazon ou Carrefour.



'Quelque 18 fonds spéculatifs ('hedge funds') nous vendent à découvert, ce qui fait probablement de l'action Casino l'une des plus 'shortées' d'Europe', attaque M. Naouri. Selon IHS Markit cité par le FT, 37% du flottant de Casino sont 'shortés' actuellement, entre autres par Muddy Waters. Schématiquement, ces fonds parient sur les difficultés découlant de la forte concurrence dans la distribution en France, associées au haut niveau d'endettement de la complexe cascade de holdings menant à Casino.



M. Naouri ajoute que certains de ces fonds ont été créés voilà moins de six mois, voire n'ont que Casino comme position, 'à leurs risques et périls', ajoute-t-il. Il se veut rassurant sur les cessions périphériques, tout en indiquant que les actifs du 'coeur de métier' français (Monoprix, Franprix et Naturalia sont cités), qualifiés de 'joyaux de la couronne', ne sont pas à vendre.



Une cession de tout ou partie de Casino à Amazon 'n'est pas sur la table', pas plus d'ailleurs qu'à Carrefour, répète-t-il également. Il termine sur le fait que que sa succession n'est, pour l'instant, pas à l'ordre du jour.





