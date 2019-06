Casino : Morgan Stanley détient moins de droits de vote

03/06/2019 | 16:14

La société Morgan Stanley Corp. a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 23 mai 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Casino Guichard Perrachon et détenir, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, 7 159 562 actions Casino Guichard Perrachon représentant autant de droits de vote, soit 6,52% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino Guichard Perrachon hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Casino Guichard Perrachon détenues par assimilation.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.