Casino: Rallye obtient une extension de six mois de sa procédure de sauvegarde

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris, holdings de tête du distributeur Casino, ont annoncé lundi avoir obtenu une extension de six mois, soit jusqu'au 23 mai 2020, de la période d'observation prévue dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont ces sociétés font l'objet depuis le 23 mai dernier.

Il y a six mois, Rallye, dont la dette financière nette s'élevait à près de 3 milliards d'euros à la fin 2018, ainsi que ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris ont obtenu l'ouverture de procédures de sauvegarde pour une période de six mois, renouvelables deux fois.

Ce délai doit donner à Rallye le "temps de réaménager la dette dans le cadre sécurisé" de la sauvegarde, le paiement des dettes antérieures à cette mise sous la protection du tribunal de commerce de Paris étant suspendu.

Dans leur communiqué publié lundi, les sociétés mères de Casino ont justement indiqué avoir conclu un accord de réaménagement de leur dette avec leurs banques sur l'ensemble de leurs opérations de dérivés. Ces dernières représentent un montant total de 231 millions d'euros, bénéficiant de nantissements portant sur 9,5 millions d'actions de Casino, soit 8,7% du capital.

"Tout dividende versé au titre des actions Casino nanties dans le cadre des opérations de dérivés sera immédiatement et automatiquement affecté au paiement des montants dus au titre des opérations de dérivés", ont précisé les holdings de Casino.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

