Casino: Rallye veut six mois de plus pour établir son plan de sauvegarde

Paris (awp/afp) - Rallye, maison mère de Casino sous procédure de sauvegarde depuis fin mai en raison de ses grandes difficultés financières, a annoncé mercredi vouloir prolonger de six mois la période d'observation dédiée à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.

Rallye et ses holdings Foncière Euris, Finatis et Euris "annoncent leur intention de solliciter l'extension de la période d'observation de six mois avec l'objectif d'obtenir une homologation des plans par le Tribunal au plus tard à la fin du premier trimestre 2020", annoncent les propriétaires de Casino dans un communiqué.

"Les sociétés communiqueront, conformément à la réglementation en vigueur, sur le contenu détaillé de leurs projets de plans de sauvegarde une fois ceux-ci arrêtés par leurs organes de gouvernance compétents", ajoutent-ils.

Cette annonce survient après une rencontre entre ces derniers et leurs partenaires bancaires "afin de leur présenter les principes de leurs projets de plans de sauvegarde élaborés avec le concours des administrateurs judiciaires", est-il précisé.

Cette demande de prolongation sera très prochainement sollicitée afin de poursuivre l'état des lieux des passifs, qui est toujours en cours, a indiqué à l'AFP une source interne du groupe, précisant que la période d'observation de Rallye venait à échéance à fin novembre.

La procédure de sauvegarde permet à une entreprise en difficulté économique de préserver les emplois, d'assurer la vérification de son passif et de se réorganiser.

Une fois soumise à ce dispositif, l'entreprise entre dans une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle peut être aussi exceptionnellement prolongée de six mois de plus à la demande du procureur de la République.

afp/rp