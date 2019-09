Casino : Vesa Equity Investment entre au capital

05/09/2019 | 08:49

Casino fait part d'une entrée à son capital, le 4 septembre, de Vesa Equity Investment Sàrl, véhicule d'investissement détenu par Daniel Křetínský (53%) et Patrik Tkáč (47%), entrée à hauteur de 5.020.139 actions, soit 4,63% du capital du distributeur alimentaire.



'Par ailleurs, je proposerai au conseil d'administration de soumettre la nomination à la prochaine assemblée générale du groupe d'un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d'administration de Casino', précise son PDG Jean-Charles Naouri.



Daniel Křetínský et Patrik Tkáč possèdent une participation de 17,52% dans Metro AG, avec des options pour accroitre cette dernière jusqu'à 29,9% ou jusqu'à 32,71%, ainsi qu'une participation de 40% dans Mall Group, acteur d'e-commerce en Europe centrale et orientale.



