Casino : accord de franchise entre Monoprix et Toupargel

18/10/2019 | 16:29

Toupargel et Monoprix ont conclu un accord de franchise. Cet accord prévoit l'intégration de produits Monoprix en frais et en épicerie sur tous les canaux de vente Toupargel.



Toupargel va proposer à ses clients 1 400 références Monoprix.



L'enseigne Monoprix va pouvoir étendre son maillage territorial aux 36 000 communes françaises et ainsi toucher une nouvelle clientèle habitant hors des centres-villes.



Monoprix indique ' Ce partenariat vient enrichir la palette d'offres e-commerce de Monoprix et nous permet de proposer nos produits là où l'enseigne n'est pas implanté '.



