Casino : accord pour la cession de 32 murs de magasins

23/04/2019 | 07:24

Casino annonce un accord avec des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global Management, en vue de la cession d'ici fin juillet 2019 d'un portefeuille de murs de 12 Géant Casino et 20 magasins à enseigne Monoprix et Casino Supermarchés.



Cette cession par le groupe de distribution alimentaire de 32 murs de magasins est valorisés 470 millions d'euros, dont 374 millions à percevoir à la finalisation de l'opération envisagée au plus tard fin juillet 2019.



Casino prendra une participation dans une société spécifique constituée par les fonds Apollo pour céder le portefeuille sur le marché. Dans ce cadre, il pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 110 millions d'euros complémentaires.



