Casino : accord pour la cession des murs de 26 magasins

21/01/2019 | 12:07

Casino annonce avoir signé un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession de 26 murs d'hypermarchés et supermarchés valorisés 501 millions d'euros, dont 392 millions seront perçus à la finalisation de l'opération au premier semestre 2019.



Il prendra aussi une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Fortress pour acquérir le portefeuille afin de le valoriser et le céder. Dans ce cadre, Casino pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 150 millions complémentaires.



Avec la réalisation de cette opération qui porte à 1,5 milliards d'euros les cessions d'actifs, le groupe de distribution alimentaire indique avoir a atteint son objectif initial de cessions d'actifs non stratégiques, fixé le 11 juin 2018.



