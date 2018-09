Casino affirme avoir été approché par Carrefour qui dément

(Actualisation: Précisions de Casino qui maintient l'existence de discussions passées, réaction en Bourse et commentaires d'analystes).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Casino a indiqué dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi avoir été "sollicité" par Carrefour en vue d'un possible rapprochement, ce que le groupe dirigé par Alexandre Bompard a fermement démenti dans un communiqué distinct publié dans la foulée.

Carrefour, dans un communiqué diffusé quelques heures plus tard, a fermement démenti "avoir sollicité Casino", s'étonnant que "l'on ait soumis au conseil d'administration de Casino une proposition de rapprochement qui n'existe pas". "Les difficultés auxquelles sont confrontés le groupe Casino et son actionnaire de contrôle (la holding Rallye, ndlr) ne peuvent justifier des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement", poursuit Carrefour.

Carrefour indique examiner les voies de droit à sa disposition "à même de faire cesser ces insinuations inacceptables".

"Nous confirmons chaque mot et chaque virgule de notre communiqué", a affirmé au Wall Street Journal un porte-parole de Casino. "Il y a eu une rencontre entre les deux PDG le matin du 12 septembre à 8h30 à Paris", a-t-il ajouté indiquant que les deux parties ont ensuite engagé des avocats pour les conseiller.

Obstacles en France et au Brésil

Casino affirme avoir été sollicité "depuis quelques jours" par son concurrent. Le groupe a "en conséquence" réuni le 23 septembre dernier son conseil d'administration qui a décidé "de ne pas donner suite à cette approche", en réitérant "à l'unanimité sa total confiance" dans la stratégie de la direction.

Casino explique que son conseil d'administration a constaté des obstacles en France et au Brésil en matière de concurrence et d'emplois qui se seraient posés dans le cadre de ce rapprochement. L'instance du groupe de distribution "observe également que celle-ci (l'approche de Carrefour, ndlr) est faite alors que le marché du titre Casino a fait l'objet de manipulations spéculatives coordonnées à la baisse d'une ampleur inédite depuis plusieurs mois".

A la Bourse de Paris, les titres Casino et Carrefour réagissaient peu en début de matinée. A 10h00, Casino reculait de 0,14% tandis que Carrefour perdait 0,36%. "Le marché réagit peu car il retient que l'opération que l'opération ne paraît clairement pas réalisable", juge un analyste. "Nous ne savons quoi penser de ces annonces faites dans la nuit", écrivent de leur côté les analystes de Jefferies dans une note, lundi matin.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

(Nick Kostov, The Wall Street Journal, a contribué à cet article)

