Casino amorce son désengagement de Via Varejo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a commencé jeudi à réduire sa participation dans Via Varejo, l'enseigne brésilienne d'électronique et d'électroménager contrôlée par sa filiale locale Grupo Pão de Açùcar (GPA).

GPA a vendu sur le marché un bloc représentant 3,86% du capital de Via Varejo, pour un montant de 217,5 millions de reals, soit environ 49 millions d'euros. GPA reste néanmoins l'actionnaire de contrôle de Via Varejo, avec une participation de 39,36%.

Pour Casino, la vente de ce bloc d'actions constitue la première étape de son désengagement de Via Varejo, faute d'avoir trouvé un repreneur pour cette enseigne entrée en phase de restructuration et devenue non stratégique.

Le conseil d'administration de GPA reste à la recherche d'un investisseur intéressé par le rachat du solde du capital de Via Varejo, selon un communiqué de presse. En cas d'échec, GPA pourrait céder l'intégralité de sa participation résiduelle sur le marché d'ici à la fin 2019, par blocs successifs.

Vendredi, l'action Casino a gagné 3,8%, à 35,88 euros, ce qui réduit à 29% son recul sur douze mois. Coté à la Bourse de São Paulo, Via Varejo, en proie à de profondes difficultés, a abandonné 45% en un an. Toujours à São Paulo, le titre de sa maison mère GPA a gagné 2,6% sur la période.

