Casino bondit après l'entrée à son capital du milliardaire tchèque Kretinsky

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Casino progresse fortement jeudi matin, gagnant 4,8% à 42,97 euros, soutenue par l'entrée au capital du groupe de distribution du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et de son partenaire slovaque Patrik Tkac.

Les deux hommes d'affaires ont pris une participation de 4,63% dans Casino via un véhicule d'investissement baptisé Vesa Equity Investment, qui devient ainsi le deuxième actionnaire de Casino derrière sa maison-mère Rallye.

Les actions ont été achetées sur le marché, "ces derniers mois", a précisé à l'agence Agefi-Dow Jones une source proche du dossier. Le prix moyen d'acquisition n'est pas connu. Au cours de mercredi soir, la valeur de la participation est estimée à 205 millions d'euros.

"Cette entrée au capital reflète notre conviction que Casino Guichard-Perrachon est le groupe de distribution le mieux positionné sur le marché français et l'un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur. Nous apportons ainsi notre soutien au management du groupe Casino et adhérons pleinement à sa vision stratégique à long terme", a déclaré Daniel Kretinsky, cité dans un communiqué.

Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, a souligné de son côté "l'expérience forte de Daniel Kretinsky en tant qu'investisseur industriel, y compris dans le secteur de la distribution".

Le dirigeant compte proposer au conseil d'administration de soumettre la nomination à la prochaine assemblée générale du distributeur d'un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d'administration de Casino.

Le groupe contrôlé par Jean-Charles Naouri a vu sa structure capitalistique fortement fragilisée en 2018 en raison de son endettement important et d'une chute du titre Casino, tombé à son plus bas historique il y a tout juste un an. Rallye, la maison-mère de Casino, a demandé en mai 2019 son placement en procédure de sauvegarde afin de renégocier ses engagements avec ses créanciers, un processus qui peut durer jusqu'à 18 mois.

L'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence peut être vue comme un moyen pour Jean-Charles Naouri d'éviter une prise de contrôle de Casino par ses créanciers. Elle soulève cependant des interrogations sur les intentions du milliardaire tchèque, qui a récemment échoué à racheter l'allemand Metro AG dans le cadre d'une offre publique d'achat à 5,8 milliards d'euros.

"Si Vesa Equity Investment veut lancer une offre publique d'achat à court terme [sur Casino, ndlr], nous estimons qu'un prix de 60-65 euros par action serait un minimum pour permettre à Rallye de recevoir suffisamment de liquidités pour rembourser sa dette", commentent les analystes de Bryan Garnier.

Daniel Kretinsky détient 17,52% de Metro et a des options pour monter jusqu'à 29,9% ou jusqu'à 32,71%. Il s'est fait connaître en France via sa prise de participation indirecte dans le journal Le Monde et le rachat d'une partie des actifs médias de Lagardère.

"Sans aucun doute", l'entrée de Daniel Kretinsky et de Patrik Tkac au capital "est de nature à soutenir le cours de Bourse de Casino", commente un analyste parisien. Pour autant, "ils viennent d'échouer dans leur tentative [de rachat] sur Metro après une attente assez longue, et l'impact de leur présence au capital s'est avéré plutôt limité pour l'instant", observe-t-il.

De la même façon, "je ne pense pas que cette prise de participation implique de réelles chances de changement de contrôle de Casino", ajoute l'analyste.

