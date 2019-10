Casino : cession d'un site de fabrication à LDC

09/10/2019 | 18:27

Le groupe annonce avoir signé un accord avec LDC en vue de la cession du site de fabrication de Luché Tradition Volailles.



Luché Tradition Volailles (LTV) est un outil industriel spécialisé dans le conditionnement de volailles et la fabrication de produits élaborés crus en ultra-frais à base de volaille.



Ce site de fabrication a été acquis par le groupe Casino en 2015. Le site est implanté à Luché-Pringé, près du Mans et compte 131 salariés.



“Cette opération permettra aux deux groupes d'unir leurs moyens pour consolider la filière volaille française de qualité, respectant les meilleures exigences en matière de bien-être animal et permettant d'innover avec des produits et des emballages plus respectueux de l'environnement” indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.